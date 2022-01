A Niviano il concerto del Coro Farnesiano per chiudere le festività

A conclusione delle festività natalizie, il Coro Polifonico Farnesiano sarà protagonista di un concerto corale nella Chiesa di S. Stefano martire in Niviano – Piacenza – domenica 9 gennaio 2022 alle ore 16.30. Sotto la guida del Maestro Mario Pigazzini le tre formazioni – Voci Bianche, Voci Giovanili e Voci Miste – eseguiranno un ricco programma di musiche a tema natalizio, dove accanto a brani della tradizione popolare, verrà dato spazio a brani della tradizione colta firmati da autori di epoche diverse dal XIII sec. fino ai giorni nostri. I tre cori si alterneranno nelle varie esecuzioni per poi unirsi ed eseguire insieme i canti finali: il noto canto natalizio “Stille Nacht” di Franz Gruber, il tradizionale “Adeste Fideles” e il canto latino medioevale “Personent Hodie” per coro misto, tamburello e organo.

L’evento in puro spirito natalizio, ricco di gioia e serenità, oltre ad essere un momento di condivisione rappresenta l’occasione per lanciare a tutti un segnale di speranza per il futuro e di ripresa anche artistica e culturale. Un concerto per celebrare la Vita, la Musica, l’Arte. L’ingresso al concerto è gratuito. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle norme Anti- Covid vigenti. Per accedere al concerto è necessario esibire il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina Ffp2.