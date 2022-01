A Pc Expo il 30 gennaio Open Day vaccinale per i ragazzi delle scuole

Domenica 30 gennaio nel centro vaccinale di Piacenza Expo si terrà l’open day vaccinale per i bambini e i ragazzi in età scolare, con accesso libero, senza prenotazioni. Lo ha fatto sapere il direttore sanitario dell’Ausl, Guido Pedrazzini, nel fare il punto della situazione rispetto all’andamento della campagna vaccinale a Piacenza. Due le fasce orarie previste: per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni l’accesso è previsto dalle 7 e 30 alle 13 (dose 1), per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni l’orario previsto è dalle 14 alle 20 (dose 1 e 3).

Sono previste alcune sedute in libero accesso senza prenotazione per prime e terze dosi, sempre presso Piacenza Expo, sempre per i bimbini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni (dose uno) nelle giornate di venerdì 28 gennaio, dalle 14 alle 20 e 30, sabato 29 dalle 7 e 30 alle 13 e 30. Per tutti i cittadini over 12 anni, sia per la prima che per terza dose, sono previste sedute mercoledì 26 dalle 7.30 alle 13.30, giovedì 27 dalle 14 alle 20.30, sabato 29 dalle 14 alle 20.30, lunedì 31 dalle 14 alle 20.30.