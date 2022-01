A Sarmato un nuovo campo da calcio aperto a tutti: lavori al via in primavera

“Approvato in giunta il progetto da diciannovemila euro e affidati i lavori per la realizzazione di un nuovo campetto da calcio in zona Peep, a Sarmato, da sempre molto richiesto dai giovani. Si tratta di un’opera che sarà realizzata su un’area già di proprietà comunale, limitrofa al campo giochi, nella prossima primavera: saranno posate le porte e creata una recinzione per permettere a ragazze e ragazzi di giocare in sicurezza”.

Lo rende noto l’amministrazione di Sarmato in un comunicato stampa. “A Sarmato manca un luogo dove poter giocare a calcio liberamente, anni fa proprio in questa stessa posizione erano presenti due porte e si è sempre giocato liberamente a calcio – spiega il consigliere allo sport Jacopo Labò, che prosegue “I giovani ci hanno sempre chiesto di poter riavere uno spazio simile, quindi abbiamo voluto ascoltarli e realizzarlo”. L’area, lunga 25 metri e ampia 15, verrà allestita in primavera posando porte e reti di protezione e livellando il campo, che resterà in erba, e già per la prossima stagione calda sarà quindi completamente fruibile per ragazze e ragazzi di tutte le età.

“Ci tenevamo molto a poter concretizzare questa idea di cui avevamo parlato con i giovani già in campagna elettorale – afferma la sindaca Claudia Ferrari – In questa prima metà di mandato ragazze e ragazzi non hanno mai smesso di manifestare questa loro necessità: hanno giustamente voglia di tornare a vivere gli spazi esterni e anche di farsi una partita a calcio in maniera informale, senza iscrizioni o pagamenti: lì sarà possibile farlo in sicurezza, in quanto la recinzione proteggerà ci si trova all’esterno. Il campo da calcio sarà liberamente accessibile a tutti durante la giornata e verrà chiuso di notte, così come accade per il campo giochi”.