A Selva di Ferriere 22 gradi: è primavera in montagna (nebbia in pianura)

Un primo di gennaio da venti gradi in diverse località delle nostre montagne: tempo primaverile e temperature completamente sfasate rispetto alla stagione invernale su tutto l’arco appenninico della provincia di Piacenza.

Livelli record di caldo sono stati raggiunti in particolare in Val Nure, dove il termomentro ha sfiorato in venti gradi a Bettola e li ha superati a Selva di Ferriere, dove la colonnina si è fermata alle 11 del primo dell’anno a quota 21,9°. Venti gradi sfiorati anche a Zerba in Val Boreca mentre alle quote collinari si sono raggiunti i 15 gradi. Scenario completamente diverso in città e in pianura, avvolte in una coltre fredda di umidità e nebbia che mantiene le temperature basse, non oltre i 5 gradi. Basti guardare i numeri delle centraline meteo di Arpae nella cartine qui sotto.

L’ANDAMENTO DELLE TEMPERATURE

“Condizioni tipiche di maggio ci attendono sino a domenica compresa, attenzione però alle inversioni termiche ed alle nebbie in pianura”. La situazione meteorologica viene spiegata dagli esperti di Meteo Valnure : “Un promontorio anticiclonico tipico dei mesi primaverili – spiegano – porterà un aumento termico specie in appennino e nelle valli, ove la nebbia non sarà presente, con temperature che potranno raggiungere i 18-20 gradi alle quote medio basse e sino agli 11-13 gradi sulle vette del nostro appennino. In pianura le nebbie e le inversioni termiche terranno le temperature più contenute, ma comunque sopra le medie di riferimento”.