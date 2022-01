Riceviamo e pubblichiamo l’appello della Leal di Piacenza: la cagnolina Molly, sei anni, sterilizzata, cerca famiglia.

Ciao a tutti! Mi presento, mi chiamo Molly, sono una simpaticissa meticcia di circa 6 anni. Ho passato la mia vita in casa, sono molto affettuosa e buona con le persone, giocherellona con gli altri cani (comunque da valutare). Adoro passeggiare, nonostante non sia più una cucciola sono molto vivace! Cerco una famiglia che mi accolga e mi voglia bene per sempre. Mi trovo al rifugio di Veano.

Per info Leal sez. Piacenza +39 339 845 6178