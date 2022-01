Aggredito e picchiato nel parcheggio del locale

Diverbio e aggressione nel parcheggio di un locale alle porte di Piacenza.

Intorno alle 21 di venerdì sera, un giovane sarebbe stato aggredito e picchiato al culmine di un diverbio scaturito per futili motivi all’esterno di un esercizio pubblico nell’area del parcheggio. Il ferito, un ragazzo di 21 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118, sul posto con l’auto infermieristica e l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino a seguito di un trauma cranico commotivo: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Per ricostruire i fatti sono intervenuti gli agenti delle volanti del 113, con tre pattuglie: gli aggressori, infatti, si sarebbero dileguati prima dell’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso.