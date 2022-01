Al via la scuola di formazione amministrativa dei Giovani Democratici di Piacenza

Al via la scuola di di formazione amministrativa promossa dai Giovani Democratici di Piacenza, rivolta ai propri iscritti ma pensata anche per tutti i giovani che volessero acquisire maggiori strumenti e competenze in materia.

La prima lezione si svolgerà nella serata di martedì 11 gennaio (ore 21) in videoconferenza su Google Meet. “Nel corso di questo primo incontro – spiegano i Giovani Democratici – si discuterà del funzionamento di un’Amministrazione Comunale (giunta e consiglio comunale) e del ruolo degli amministratori locali. Relatori di questo primo incontro saranno il Sindaco di Gragnano Trebbiense Patrizia Calza e la Segretaria Comunale Elena Mezzadri. Seguiranno successivamente una serie di appuntamenti dedicati alla lettura del bilancio comunale presentati dalla Prof. Ssa Angela Fagnoni e ulteriori occasioni di confronto con Sindaci e amministratori quali, ad esempio, la Sindaca di Crema Stefania Bonaldi”.

“L’occasione nasce dalla volontà di fornire ai giovani una prima opportunità per conoscere più da vicino l’organigramma e il funzionamento delle Amministrazioni Comunali per una politica pensata sempre più come servizio ai cittadini” sottolinea il Segretario Provinciale dei Giovani Democratici Andrea Capellini, che prosegue “Oggi più che mai la formazione di coloro che vorrebbero mettersi a servizio della propria comunità riveste un’importanza fondamentale. Non basta solo la passione, ma proprio dai noi giovani deve partire la voglia di approfondimento e conoscenza”.

“Puntare sulle nuove generazioni – si legge dalla nota della segreteria provinciale – è un dovere, in quanto il sistema Paese in tutti i suoi settori, necessita anche di una classe dirigente giovane, con un bagaglio culturale e formativo il più solido possibile. Siamo consapevoli che poche serate come le nostre non possano essere minimamente esaustive per formare eventuali futuri giovani desiderosi di mettersi in gioco, ma non ne è neanche la nostra finalità. Con queste occasioni di incontro, ancora in fase di delineazione e speriamo presto nuovamente in presenza, intendiamo fornire piccoli iniziali input e dare risposte a dubbi e quesiti, oltre ad invogliare e fornire primi strumenti a giovani interessati”.

Gli incontri sono aperti a tutti coloro che volessero partecipare, anche se non iscritti. È possibile ricevere il link per collegarsi alla serata scrivendo alla mail giovanidemocraticipc@gmail.com oppure tramite i canali social (facebook e instagram) della federazione. Gli appuntamenti successivi saranno comunicati attraverso i canali social della Federazione.