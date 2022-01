Alla scoperta delle sculture del XII secolo della Cattedrale: mercoledì evento online

Per il ciclo di conferenze di “Arte e Architettura medievale”, organizzato dal “Complesso Monumentale – Cattedrale Piacenza”, l’appuntamento del mese di gennaio vedrà come relatrice Antonella Gigli, direttrice dei Musei Civici di Palazzo Farnese. Il pubblico verrà accompagnato alla scoperta delle sculture del XII secolo, le rappresentazioni e le iconografie nate insieme alla cattedrale 900 anni fa. Quali maestri e quali botteghe hanno lavorato alla nascita dell’Ecclesia Mater? Quali aspetti stilistici presentano le antiche pietre finemente scolpite? I partecipanti lo scopriranno in questo incontro, mercoledì 19 gennaio alle ore 18:00.

“La conversazione – spiegano gli organizzatori -, a causa dell’aggravarsi della situazione pandemica, si svolgerà online su piattaforma Zoom, anziché in presenza come le precedenti. Per partecipare, con la possibilità di interagire con la dott.ssa Gigli con eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form che si trova sulla pagina web:

.www.cattedralepiacenza.it/event/sculture Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti”. “Senza la possibilità di interazione con la relatrice l’incontro sarà visibile in diretta sulla nostra pagina Facebook “Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza””.