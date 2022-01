All’hub vaccinale arrivano Spiderman e i dottori clown per i più piccoli. Un’iniziativa promossa da Ausl Piacenza in collaborazione con gli Operatori del Sorriso di Croce Rossa.

In Arsenale i piccoli sono stati accolti dai volontari, pronti ad affiancarli durante il percorso fino ai box e poi a colorare l’attesa post iniezione con chiacchiere, disegni e foto ricordo con i supereroi in costume.

Al momento hanno aderito alla campagna vaccinale circa 3mila bimbi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, su una platea di 16mila, spiega Anna Maria Andena, referente del dipartimento Cure Primarie dell’Ausl. L’obiettivo è quindi di promuovere la campagna vaccinale tra le famiglie, per questo verranno organizzate nuove iniziative a libero accesso, come l’Open Day della scorsa settimana, spostandole però nei più ampi spazi di Piacenza Expo.

Sempre rivolte alle famiglie sono attività come quelle che hanno visti protagonisti i simpaticissimi Whoopee e Pan, e ora gli Operatori del Sorriso, una vera e propria équipe con una formazione ad hoc, come ha ricordato il coordinatore provinciale di Croce Rossa, Alessandro Guidotti, per far vivere ai bimbi con maggiore serenità, ha aggiunto il volontario Giuseppe Colla, un momento che non ha mancato di creare stress e tensione anche agli adulti.