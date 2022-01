Anagrafe, nel 2021 “perse” 215 persone a Piacenza. Ma crescono gli stranieri

Bilancio demografico, a Piacenza nel 2021 “perse” 215 persone.

E’ quanto emerge dai dati forniti dall’ufficio statistica del Comune di Piacenza e relativi alla popolazione residente nel Comune Capoluogo.

Analizzando il report, si scopre come ad inizio 2021 (1 gennaio) la popolazione totale a Piacenza fosse di 103571 persone. La maggioranza donne (537689), mentre gli uomini erano 49803. Di questi, inoltre, 20655 erano stranieri (10296 uomini 10359 donne).

Nel corso del 2021 i nuovi nati sono stati 704, mentre i morti quasi il doppio (1215) con un saldo naturale di -511. Guardando solo la popolazione straniera, il saldo è tuttavia positivo: i nuovi nati sono stati infatti 242, mentre i morti 49 (+193).

Per questi ed altri fattori demografici, gli iscritti all’anagrafe di Piacenza al termine dell’anno appena concluso (31 dicembre 2021) sono risultati in calo di 215 unità: si è passati da un totale di 103571 persone a 103356 (53568 donne; 49788 uomini). Anche in questo caso, va notato come la fascia di popolazione straniera mostri un trend opposto: dai 20655 di inizio anno sono infatti saliti a 20684 (10324 uomini; 10360 donne).