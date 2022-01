Ancora livelli troppo elevati di polveri nell’aria. Avanti coi divieti

Le previsioni non promettono nulla di buono per la qualità dell’aria che si respira a Piacenza. Nella giornata di lunedì 24 gennaio la concentrazione di pm10 ha raggunto i 72 microgrammi al metro cubo nella centralina di via Giordani, per il sesto giorno di sforamento su sette, e le proiezioni di Arpae indicano una situazione stagnante. Senza vento, senza pioggia le polveri fini resteranno alte anche nei prossimi giorni. E’ così pronosticabile quindi un nuovo allungamento delle misure di contrasto regionali che al momento sono in vigore oggi e mercoledì 26 gennaio.

I provvedimenti del piano integrato regionale prevedono l’estensione ai diesel Euro 4, del divieto di circolazione che già riguarda, tra le 8.30 e le 18.30 dal lunedì al venerdì, i mezzi a benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro e Euro 1, diesel sino alla categoria Euro 3 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro e Euro 1. Solo al termine dello stato di emergenza sanitaria dettato dalla pandemia, potrà essere applicato anche ai veicoli diesel Euro 5 lo stesso provvedimento emergenziale, per il momento limitato alle sole tipologie citate.

Ai divieti di circolazione si aggiungono, sino a mercoledì 26 compreso, le misure riguardanti l’abbassamento delle temperature medie fino a un massimo di 19°C nelle abitazioni private e 17°C negli spazi commerciali e ricreativi, il divieto di combustione all’aperto e, in presenza di impianti alternativi, il divieto di utilizzo delle biomasse per riscaldamento domestico, in caso di classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore alle quattro stelle. E’ inoltre vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza l’adozione di tecniche ecosostenibili. Il Piano regionale prevede, nella fase emergenziale, il potenziamento dei controlli in tutti gli ambiti soggetti a restrizioni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.comune.piacenza.it.