Anziana investita da un camioncino in retromarcia, è grave

Sono gravi le condizioni di un’anziana rimasta coinvolta in un incidente avvenuto poco prima delle 16 di venerdì 14 gennaio a Piacenza.

È accaduto in un’area di servizio lungo la tangenziale sud tra le uscite Farnesiana e Stadio, in direzione della Galleana. Da una prima ricostruzione, la donna, 80enne, sarebbe stata investita da un camioncino che stava effettuando una retromarcia. Immediati i soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118: all’arrivo dei sanitari, il camioncino è stato lentamente fatto avanzare per permettere di liberare la donna, che, dopo le prime cure sul posto, è stata condotta d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino. Ha riportato diversi traumi, ma dalle prime informazioni non si troverebbe in pericolo di vita.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.