Anziano si allontana da casa, ritrovato in città: guidava contromano sulla Caorsana

Viaggiava contromano lungo strada Caorsana quando è stato notato da una pattuglia di Metronotte Piacenza: si trattava di un’anziano che si era allontanato da casa nelle ore precedenti senza più farvi ritorno.

Il fatto è accaduto nella notte a Piacenza: erano stati i carabinieri di San Fiorano (Lodi) a diramare una segnalazione di ricerca dell’uomo, che aveva lasciato la propria abitazione a bordo di un’auto e di cui non si avevano più notizie. La vettura è stata notata in strada Caorsana intorno alle tre da una pattuglia di Metronotte mentre procedeva contromano in una rotonda; fortunatamente a quell’ora la strada non era trafficata e la guardia è riuscita a far accostare l’auto, convincendo quindi l’anziano ad aspettare l’arrivo delle Forze dell’Ordine.

Sul posto si è portata rapidamente la polizia: identificato l’uomo, sono stati avvisati i familiari che hanno ricondotto l’anziano a casa.