Assindatcolf: lavoro domestico, on line i contributi Inps

Sono on line i nuovi valori dei contributi Inps per il settore domestico validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022: la prima scadenza da segnare sul calendario è quella dell’11 aprile quando i datori di lavoro dovranno versare i contributi per l’attività svolta da colf, badanti e baby sitter nel primo trimestre, gennaio-marzo 2022. È quanto comunica la Sezione di Piacenza di Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico aderente a Confedilizia.

Oltre ai lievi incrementi degli importi che, come ogni anno, si modificano in base alla variazione dei prezzi al consumo (quest’anno crescono da 2 a 4 centesimi l’ora) la principale novità del 2022 è che sono state rimodulate le fasce che determinano le aliquote contributive per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali, una modifica tecnica che, in alcuni limitati casi, potrà determinare consistenti risparmi per le famiglie. Per esempio, con le nuove tabelle, i datori che hanno assunto colf, badanti e baby sitter con contratti fino a 24 ore settimanali con una retribuzione oraria compresa tra i 7,45 e i 7,60 euro, passando a seguito della modifica dalla seconda alla prima fascia (dove i contributi sono più bassi), avranno un risparmio di 50 euro a trimestre, ovvero di 200 euro l’anno. Nel caso invece di domestici assunti con contratti inferiori alle 25 ore settimanali con retribuzioni orarie tra 9,10 e 9,28 euro, il passaggio dalla terza alla seconda fascia – per effetto della rimodulazione di cui si è detto – determinerà un risparmio di 100 euro a trimestre (400 euro l’anno).

