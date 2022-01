Ausl in difficoltà anche per trovare personale amministrativo “Nuovo bando”

Non solo sanitari, Ausl è in difficoltà anche nel reperire personale amministrativo da impiegare negli hub vaccinali, per il disbrigo delle pratiche e attività di back office.

Una situazione segnalata anche dal sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, durante l’ultima conferenza socio sanitaria: manca anche il personale addetto alla gestione burocratica della pandemia.

“Abbiamo pubblicato un nuovo bando per assumere personale, l’unico requisito richiesto – ha detto Baldino – è il diploma di scuola superiore”.

Il compenso è di 15 euro all’ora, il contratto non potrà superare le 330 ore complessive. Il bando scadrà il 15 gennaio ed è stato pubblicato sul sito dell’Ausl.