Auto contro il guard rail dopo lo scontro: contuso il conducente

Forse una mancata precedenza all’origine del sinistro avvenuto poco dopo le 17 di lunedì 31 gennaio tra una Fiat Panda e una Kia sulla strada di Moretta, all’altezza del bivio per località Moretta (Borgonovo).

Illesi i due anziani a bordo dell’utilitaria Fiat, mentre è rimasto contuso il conducente della Kia: a seguito dello scontro, l’auto ha infatti sbandato finendo contro il guardrail. È stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Borgonovo e dal personale del 118 di Castelsangiovanni: per accertamenti è stato disposto il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso di Piacenza. Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni.