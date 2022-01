Auto in coda per i tamponi in via Anguissola, traffico in tilt

Traffico in tilt dalla mattinata di domenica in ingresso e uscita dalla struttura per eseguire i tamponi covid in auto allestita in via Anguissola a Piacenza. Una lunga colonna di vetture, con altrettanto lunghi tempi di attesa per le persone in attesa del test, che ha bloccato la circolazione da Piazzale Torino e via XXI Aprile, rendendo necessario anche l’intervento della polizia locale: gli agenti sono impegnati alla rotonda con via Monte Carevolo per regolare il traffico e consentire l’eventuale passaggio di ambulanze dirette nell’area della centrale del 118 per la sanificazione.

Foto 2 di 2



Il nuovo punto di drive-through di via Anguissola è stato attivato nelle scorse ore dall’azienda sanitaria, con la collaborazione dell’Esercito, per fronteggiare l’impennata di richieste di tamponi. L’accesso alla tensostruttura è riservato a specifiche categorie di utenti: appuntamenti presi dalle farmacia, dalle USCA, segnalazioni dei medici e dei pediatri di famiglia, rientri dall’estero, prenotazioni tramite Cuptel e persone convocate direttamente dall’Igiene Pubblica. L’attività di prelievo viene svolta con orario continuato, dalle ore 8 alle 19.30, sette giorni su sette, grazie all’impegno di dieci professionisti sanitari e sei operatori della vigilanza per l’accoglienza delle persone convocate. La capacità giornaliera iniziale è di 1800 tamponi, modulabile in caso di necessità. Al drive-through tamponi è previsto accesso in auto, solo su appuntamento, e svolgimento della prestazione senza che la persona debba scendere dal veicolo. La modalità di accesso è previo appuntamento da parte degli operatori Ausl. Non è previsto libero accesso.