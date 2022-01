Alcuni passanti hanno notato un principio di incendio di una Fiat Panda in sosta nel parcheggio di Viale Sant’Ambrogio, è così scattato l’allarme poco dopo le 7 di lunedì 24 gennaio. Al loro arrivo i pompieri si sono visti impegnati con un rogo di più ampie proporzioni. Per irraggiamento altre 5 vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze della piccola utilitaria sono state pesantemente danneggiate dal fuoco. È stato escluso il dolo, le cause sembra vadano ricondotte ad un problema tecnico. Sulla vicenda sono impegnati gli agenti della polizia locale di Piacenza per i rilievi del caso.

