Auto sbanda sulla Statale 45 e finisce contro il guard rail, tre donne ferite

Incidente sulla Statale 45, tra Travo e Cisiano, intorno a mezzogiorno di giovedì 27 gennaio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Volkswagen Golf – diretta verso Rivergaro – condotta da una donna e con altre due persone a bordo, ha sbandato dapprima sulla destra, andando a sbattere contro il guard rail, per poi invadere la corsia opposta di marcia e terminare la corsa contro il guard rail di sinistra. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto le ambulanze della Pubblica Assistenza di Travo e Pontedellolio, insieme all’auto infermieristica del 118. Le tre persone a bordo della Golf (due donne e una bambina di 5 anni) sono state condotte al Pronto Soccorso di Piacenza per ricevere le cure necessarie.