Azione, sabato il primo congresso provinciale

Sabato 29 gennaio si svolgerà presso la Ludoteca del Gatto Matto il Congresso provinciale fondativo di Piacenza in Azione, sezione locale del partito guidato dall’europarlamentare Carlo Calenda. Sarà possibile seguire il dibattito anche in diretta Facebook sulla pagina di Piacenza in Azione. Il congresso si terrà dalle 9 alle 10:30 e seguirà un convegno provinciale dalle 10:30 alle 12:30, al quale interverranno personalità indipendenti su temi specifici provinciali. Grande ospite in videochiamata Carlo Cottarelli che presenterà l’iniziativa “Un programma per l’Italia”.

Sarà possibile partecipare in presenza (solo con Green Pass e mascherina FFP2). Gli altri interventi sono di Augusto Pagani (ex presidente Ordine dei Medici), Raffaele Chiappa (presidente Unione Commercianti), Giuseppe Castelnuovo (Legambiente), Carlo Brunetti (former director Iag Italian Angels of growth). Per Azione interverranno Filippo Ceruti, Alessandro Sbalbi, Giuseppina Tagliafichi, Agostino Ghebbioni, Giulia Pigoni e Benedetto Della Vedova.