Benvenuti a Mattia ed Azzurra, primo nato del 2022 e ultima del 2021

Nella prima mattina del primo gennaio ha visto la luce all’ospedale di Piacenza il primo bebè del 2022. Si chiama Mattia è nato poco dopo le 6, con un parto in acqua, assistito dall’ostetrica Filomena. Bimbo e mamma stanno bene. Il 31 dicembre è stata Azzurra invece a salutare il 2021 come ultima nata dell’anno. Il parto cesareo è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì. A comunicare le nascite l’azienda sanitaria di Piacenza con un post sulla pagina Facebook.

La notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio è stata tranquilla e i professionisti di Ostetricia si sono potuti concedere un piccolo brindisi allo scoccare della mezzanotte. Quello di Mattia per Piacenza è stato il 1518esimo parto in acqua, pratica attivata nel 2003. Nel 2021, invece, si sono contati a Piacenza 1760 parti, un’ottantina in meno dell’anno precedente: “Un calo in linea – evidenzia il primario Renza Bonini – con la media nazionale del -4% di nascite post Covid”.

Auguri ai due piccolini e alle loro famiglie.