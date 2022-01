Bettola verso le elezioni. Lega “Al lavoro per un centrodestra unito”

Bettola, la nota stampa della sezione Alta Val Nure della “Lega-Salvini Premier” in vista delle prossime elezioni comunali

“Bettola è un territorio contraddistinto da diverse criticità, dalle scarse offerte lavorative, dall’invecchiamento della popolazione e da diverse situazioni di dissesto idrogeologico che flagellano il territorio. Senza contare i problemi socio/sanitari/economici che verranno lasciati in eredità dalla pandemia. Problemi reali che colpiscono i nostri cittadini da cui emerge la necessità di dare delle risposte concrete, resilienti, attraverso la Politica con la “P” maiuscola che ha per oggetto la costituzione l’organizzazione, l’amministrazione dello stato e la direzione della vita pubblica. Serve la vera Politica quella caratterizzata dall’alleanza di centrodestra, un centrodestra unito rappresentativo e rappresentato dai propri simboli e dai propri esponenti locali”.

“A questo si sta lavorando per dare una risposta vera credibile alle problematiche, senza creare negli stessi ulteriore confusione con risposte politicamente ambigue che a fatica si capirebbero e a fatica si accetterebbero. Con il referente di zona “Alta Val Nure” della Lega per Salvini Premier e come mandato dalla direzione provinciale dello stesso, in via preliminare si sta condividendo un progetto comune con i numerosi militi, sostenitori e simpatizzanti del territorio bettolese. Un vero progetto politico deve essere costruito per la gente in mezzo alla gente valorizzando le competenze di ogni persona che vorrà mettersi in gioco per fare la differenza con persone radicate e conoscitori del nostro territorio e delle sue problematiche. Si vuole precisare che nessuno attualmente può vantare d’avere quote Lega all’interno di altre liste Politiche/civiche, ne di avere già nomi o accordi con il Partito Lega per Salvini Premier”.

“Le persone e le competenze dei Bettolesi vicini al movimento che vorranno mettersi in gioco per migliorare il futuro del nostro paese saranno tutte prese in considerazione dal referente di sezione Ottilia Fabio, successivamente saranno portati all’attenzione del responsabile provinciale Luigi Merli, dei politici di riferimento e in fine sul tavolo di trattativa provinciale, sempre nell’ottica di un progetto di centrodestra unito. Per Bettola e per tutti i Bettolesi la Lega per Salvini Premier c’è con tutti i suoi esponenti, dal referente di zona ai rappresentanti provinciali, regionali, agli Onorevoli e Senatori, presente attenta a tutte le problematiche legate al territorio per dare risposte nel segno della concretezza, trasparenza e di unità del centrodestra”.