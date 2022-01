Big match di domenica con Modena, ecco dove acquistare i biglietti

Dal 4 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per il big match casalingo del 9 gennaio alle ore 18 con Leo Shoes PerkinElmer Modena presso gli sportelli Gas Sales, le Agenzie della Banca di Piacenza e on line su Vivaticket. Per maggiori informazioni sugli orari e giorni di apertura: www.gassalespiacenza.it. Su Vivaticket è sempre disponibile l’acquisto on line fino alle 18 nel giorno della partita.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il Temporary Official Store in via Sant’Antonino, 21 Piacenza dal lunedì al sabato con il seguente orario 10-13, 14-19.

Ricordiamo che, con l’entrata in vigore delle nuove normative Covid-19 decise dal governo, per accedere al PalabancaSport è necessario il Super Green Pass ed è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2. Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno della struttura. Il bar sarà naturalmente chiuso.

PREZZO BIGLIETTI LEO SHOES PERKINELMER MODENA

INTERO RIDOTTO U16/O70

T.FARNESE E GOTICO 40-35 (intero-ridotto) euro

TRIBUNA PO 33-28

CURVA BOVO E S. ANTONIO 25-20