Billi rischia di finire in canile: cerca una nuova casa

Riceviamo e pubblichiamo l’appello della Lav di Piacenza: Billi, quattro anni, cerca una nuova famiglia.

La sua adorata umana non c’è più. Billi rischia di finire in canile tra pochi giorni. Cerchiamo stallo urgente o adozione. E’ un bellissimo maremmano di 4 anni, sempre vissuto in casa, sano e vaccinato. Non compatibile con cani maschi. Meglio evitare la presenza di gatti, l’ideale è un contesto dove non ci siano altri cani in casa. Se in alternativa qualcuno volesse aiutarci a pagare un pensione per evitargli il canile si faccia avanti. Per info: 379 103 4868.