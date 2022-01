Cadono in moto per il ghiaccio a Coli, una donna ferita

Nella tarda mattinata di oggi due motociclisti sono caduti lungo la strada provinciale 57 che da Bobbio conduce ad Agnelli di Coli. I due, un uomo e una donna, erano in sella alla stessa moto quando, a causa del fondo stradale reso sdrucciolevole dal ghiaccio, sono improvvisamente caduti sull’asfalto. A dare l’allarme la comitiva di motociclisti che era in loro compagnia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 dell’ospedale di Bobbio insieme al personale della Croce Rossa con un’ambulanza. A rimanere ferita la donna, che sedeva dietro, riportando un trauma ad una gamba. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata condotta al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.