Cambio della guardia al centro prelievi di Cadeo. “Un grazie speciale” all’infermiera Santi

CADEO, “CAMBIO DELLA GUARDIA” AL CENTRO PRELIEVI – Il grazie dell’Amministrazione Comunale all’infermiera Maria Grazia Santi.

“Un grazie speciale a Maria Grazia Santi, per il servizio reso a tutti i cittadini di Cadeo negli ultimi dieci anni, con abnegazione, professionalità e dedizione”. Così Marica Toma, prima cittadina di Cadeo, ha ringraziato a nome dell’Amministrazione Comunale l’infermiera che dal 2012 fino a dicembre 2021 si è dedicata al Centro Prelievi di Roveleto.

Un decennio di prestazioni infermieristiche, ma non solo, come ricorda Maria Grazia stessa: “Sono infermiera da ben 55 anni, ho lavorato come infermiera nel reparto di rianimazione e prima di operare nel Centro Prelievi ho prestato servizio anche nel Centro Diurno a fianco degli anziani. A Cadeo sono stati anni splendidi, mi sono sempre sentita a casa e posta in ascolto di paure e bisogni. Le persone che sono passate di qua mi hanno insegnato tanto: le ho tutte nel cuore, anche quelle che non ci sono più”.

Da gennaio, è Alessandra Ferrari la nuova infermiera che si occupa del Centro Prelievi, aperto ogni lunedì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30.

“Il nostro Centro Prelievi situato in via Toscana è aperto a tutti i cittadini, non solo agli anziani, e accedervi è comodo e semplice– illustra la sindaca Toma-. In seguito alla prescrizione degli esami da parte del medico curante basta recarsi in Municipio per effettuare la prenotazione. I referti potranno poi essere visionati sul proprio fascicolo sanitario elettronico o essere ritirati in Municipio. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0523 503311 dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13”. (nota stampa)