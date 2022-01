Camion tampona auto sulla tangenziale di Pontenure, tre feriti

Violento tamponamento sulla tangenzialina di Pontenure. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 e 30 di lunedì 24 gennaio: un autoarticolato ha tamponato una Daewoo Matiz con a bordo tre persone: un uomo e due donne. Sul posto per i soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e l’auto infermieristica del 118 della postazione di Rovereto.

Gli occupanti della vettura sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso: le due donne hanno riportato solamente qualche contusione, l’uomo è invece rimasto ferito in modo più serio. Illeso il conducente del mezzo pesante. Per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. La dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Piacenza.