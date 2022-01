Causa incidente e scappa abbandonando l’auto, fermato dai carabinieri. Poco prima della mezzanotte del 23 gennaio, lungo la provinciale di Agazzano, un Suv bianco avrebbe urtato un’altra macchina, sulla quale stavano viaggiando due ragazzi, per poi danneggiare anche il distributore Eni alle porte di Gragnano Trebbiense.

Il conducente del Suv si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente, abbandonando la propria auto. I carabinieri delle stazioni di Agazzano e San Nicolò, giunti sul posto, lo hanno poi individuato e fermato nel corso della notte. L’uomo sarà processato per direttissima e dovrà rispondere anche di omissione di soccorso. I due giovani a bordo dell’auto ‘speronata’ infatti sono rimasti feriti nello scontro e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.