Ciclista investito da un pullman sulla Caorsana nella nebbia fitta

Incidente nella serata del 18 gennaio lungo la strada Caorsana tra Fossadello e Caorso. Un ciclista è stato investito da un pullman poco dopo le 20 e 30: sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e l’auto infermieristica da Piacenza, mentre l’elisoccorso notturno è decollato da Brescia.

A causa della fitta nebbia l’elicottero non è potuto atterrare nei pressi del luogo dell’incidente, ma si è posato al suolo su un campo nelle vicinanze del cimitero di Fossadello. Il ferito, dopo essere stato visitato dall’equipe medica dell’elisoccorso, di concerto con la Centrale Operativa Emilia Ovest di Parma, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Maggiore di Cremona. Le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villanova e, in ausilio, i colleghi del nucleo Radiomobile di Piacenza.