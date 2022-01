Ciclista investito da un’auto in via Gianelli, non è grave

Ciclista investito da un’auto in via Gianelli a Piacenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di lunedì 17 gennaio: un uomo di 80 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da una Fiat Punto, riportando contusioni. Soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Piacenza.