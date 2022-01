Ciclocross, per Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) top ten tricolore

Top ten tricolore per il Cadeo Carpaneto, protagonista ai Campionati italiani di ciclocross a Variano di Basiliano (Udine). Nelle Allieve secondo anno, nono posto per l’alessandrina Marisol Dalla Pietà, mentre la compagna di squadra varesina Martina Barbiero ha chiuso ventesima. Nelle Donne Esordienti, prova sfortunata per la salsese Valentina Bravi, quattordicesima dopo una gara condizionata da una caduta e da un inconveniente meccanico.

Risultati

Donne Allieve secondo anno: 1° Arianna Bianchi (Guerciotti Development) in 30 minuti 40 secondi, 2° Elisa Lanfranchi (Melavì Tirano Bike) a 20 secondi 6, 3° Anna Auer (Zanolini Sudtirol Post) a 25 secondi 5, 4° Giulia Rinaldoni (Team Cingolani) a 33 secondi 6, 5° Sara Tarallo (Team Bike Terenzi) a 1 minuto 4 secondi, 6° Bianca Perusin (Dp66 Giant Smp) a 1 minuto 42 secondi, 7° Valeria Terzi (Team Piton) a 2 minuti 26 secondi 9, 8° Alice Bulegato (Sportivi del Ponte) a 2 minuti 37 secondi 9, 9° Marisol Dalla Pietà (Cadeo Carpaneto) a 3 minuti 33 secondi 3, 10° Chiara Moschetti (Melavì Tirano Bike) a 3 minuti 34 secondi 3.