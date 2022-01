Cinque positivi nella Gas Sales, rinviata la gara contro Perugia

La Società You Energy Volley comunica che, dopo un controllo di routine, sono risultati positivi al test molecolare anti- Covid-19 quattro membri del gruppo squadra e un membro dello staff, tutti regolarmente vaccinati e asintomatici.

Nel rispetto delle normative vigenti, è stato attivato il protocollo con le misure sanitarie previste per gli atleti e lo staff tecnico.

Come da comunicazione della Lega Volley la gara con Sir Safety Conad Perugia è stata rinviata a data da destinarsi.