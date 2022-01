Cittadella per i ragazzi autistici più vicina, ok in Consiglio al cambio di destinazione dell’area

Cittadella per i ragazzi autistici più vicina, in consiglio comunale ok all’unanimità al cambio di destinazione dell’area messa a disposizione dall’Opera Pia Alberoni di Piacenza.

La delibera è stata presentata dall’assessore all’urbanistica Erika Opizzi. Il progetto, promosso dall’associazione Oltre l’Autismo e dalla costituenda Fondazione Amici di San Giuseppe, vedrà la realizzazione di una struttura per i ragazzi con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, grazie alla collaborazione dell’Opera Pia Alberoni.

Questa cittadella sorgerà in via Spinazzi, in un’area di 14.200 metri quadrati, non quindi più destinata a sedi amministrative ma a servizi sanitari, ceduta per 99 anni dall’Opera Pia Alberoni alla fondazione, previa realizzazione a carico di quest’ultima di una strada e di un parcheggio di 2.300 metri quadrati.

Il capogruppo del Pd, Stefano Cugini, nell’esprimere il suo sostegno all’iniziativa esprime però una riserva sulla finalità: il rischio è di isolare i ragazzi autistici, invece di inserirli all’interno della comunità piacentina.

Roberto Colla (Piacenza Più), da anni sostenitore dell’associazione Oltre l’autismo, spazza via questi timori. Questa cittadella non sarà solo una struttura residenziale, ma offrirà “a ragazzi con disabilità anche gravi di poter lavorare con soggetti normodotati, questo nell’ottica di superare ogni ghettizzazione”.

All’interno della stessa delibera erano poi contenute le modifiche di destinazione d’uso di alcune aree delle scuole Carella, Rodari e Caduti sul Lavoro, per consentire la realizzazione di una nuova mensa e palestra (per la Carella) e la demolizione e ricostruzione della palestra (Caduti), grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr. Anche in questo caso è arrivato il via libera all’unanimità.