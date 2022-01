Club Lions Rivalta Valli Trebbia e Luretta a fianco dell’Emporio Solidale: donate derrate alimentari. Si rinnova così l’iniziativa di solidarietà che ha portato, nell’arco di due anni, a raccogliere circa 5mila euro in donazioni a favore del servizio nato per aiutare i cittadini in difficoltà.

Lo ha spiegato Roberto Terribile, presidente Club Lions Rivalta Valli Trebbia e Luretta, che ha consegnato il frutto dell’ultima raccolta (poco più di 1.500 euro) al presidente dell’Emporio Solidale – e direttore della Caritas di Piacenza – Mario Idda. “Il nostro obiettivo – ha detto Terribile – è continuare a dare il nostro aiuto. Per noi è una gioia e soprattutto un onore poter essere vicini a chi ha bisogno, in questo momento di pandemia e difficoltà”.