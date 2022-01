Colpo in entrata per il Fiorenzuola: dalla Cremonese arriva l’esterno offensivo Marco Zunno

Colpo in entrata per il Fiorenzuola: dalla Cremonese arriva in prestito l’esterno offensivo Marco Zunno. Di seguito la nota ufficiale del club

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni di Marco Zunno fino al termine della stagione 2021/2022. Il giocatore arriva in prestito dalla U.S. Cremonese, proprietaria del suo cartellino. Zunno, classe 2001, è un esterno offensivo dotato di un’ottima tecnica, che ama partire da sinistra ma può essere impiegato anche sulla corsia destra. Alto 177 cm, nella scorsa stagione ha militato in Serie C Girone A con la maglia del Novara, dove ha collezionato 21 partite e 4 reti complessivamente tra Campionato e Coppa Italia. Dopo la mancata iscrizione al campionato da parte dei piemontesi, è stata la Cremonese a puntare su di lui in Serie B nella prima metà di campionato, prima del suo approdo in rossonero, dove già da oggi sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff. A Marco il benvenuto in U.S. Fiorenzuola 1922!