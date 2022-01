Con la Befana e i Manicomics al Museo Kronos e al Palazzo Vescovile

Giovedì 6 gennaio 2022, ore 14,30 «A SPASSO COI RE MAGI E LA BEFANA» Reading teatrale di una favola e laboratorio didattico per bambini. Alle 16,30 «MANICOMICS TEATRO: I POPOLLI UNPLUGGED – PARTITURA DA FAVOLA PER VIOLONCELLO E CLOWN LIBERAMENTE ISPIRATA ALLE BALLATE DI ROALD DAHL» Due appuntamenti nel giorno dell’Epifanie del Museo Kronos e del Natale ad arte per i 900 anni della Cattedrale.

“L’Epifania tutte le feste si porta via”, ma Kronos – Museo della Cattedrale vuole offrire ai bimbi la possibilità di godere degli ultimi momenti delle festività ascoltando una coinvolgente lettura dedicata alla Befana e ai Re Magi. Dopo il grande successo in occasione di Santa Lucia, tornerà l’attore Domenico Sannino, con il nuovo reading “La vera storia della Befana” di don Giampaolo Perugini – parroco autore di numerose fiabe per bambini legate alle festività -, che ci farà immergere in un’atmosfera familiare e gioiosa. Al termine i bambini realizzeranno, con la tecnica degli origami, ciascuno i propri piccoli “scrigni” per l’oro, l’incenso e la mirra, o per contenere, in questo nuovo anno, le cose che considerano più preziose, anche per fare un ultimo regalo alla propria famiglia.

Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com o 3314606435. L’ingresso per gli iscritti avviene tramite le biglietterie del museo Kronos. Posti limitati per garantire il corretto distanziamento. PRENOTAZIONE: obbligatoria: cattedralepiacenza@gmail.com | 331 4606435. ETÀ CONSIGLIATA: 5 – 11 anni. Contributo di partecipazione: €2,00. Obbligo di GreenPass e mascherina ffp2 per accompagnatori che sosteranno nell’aula o per maggiori di 6 anni presenti alle attività.

I POPOLLI UNPLUGGED – Una location d’eccezione per lo spettacolo dei Manicomics che accompagnerà la imminente conclusione di Natale ad Arte 21/22, strettamente legato alle celebrazioni per i 900 anni della cattedrale. Mauro Mozzani, attore di Manicomics Teatro e clown del Cirque du Soleil, ha estratto alcuni brani da “Versi Perversi”, “Sporche Bestie” e altri racconti dello scrittore norvegese Roald Dahl creando una partitura dove si intrecciano poesie, note, smorfie, accordi, racconti, rumori. Uno spettacolo dove la parola si trasforma in gesto mentre la musica accompagna, avvolge e diventa solista, per poi essere improvvisamente…silenzio. Il pubblico ascolta, guarda e partecipa alle storie, diventando personaggio nelle situazioni, crea poi i rumori di foresta, fa le foto alla mucca che vola, aiuta il lupo a “vincere per la prima volta” e incontra una befana molto speciale.

Lo spettacolo è rivolto ai bambini dai 5 ai 99 anni e ad un pubblico di famiglie. H.16.30 – SALONE DEGLI AFFRESCHI, PALAZZO VESCOVILE. L’ingresso per gli iscritti avviene dal portone principale del palazzo Vescovile, nel cortile centrale della curia, tra piazza Duomo e via Vescovado (piazza Duomo 33). Posti limitati per garantire il corretto distanziamento. Ingresso gratuito. PRENOTAZIONE obbligatoria: cattedralepiacenza@gmail.com | 331 4606435. Obbligo di GreenPass e mascherina ffp2 per accompagnatori o per maggiori di 6 anni presenti allo spettacolo