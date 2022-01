Congresso Pd al via con due candidature. Per le comunali in ascesa la soluzione Castelli

“Imposto” dal partito nazionale a tutti i territori locali, anche a Piacenza si celebra nelle prime due settimane di febbraio il congresso provinciale del Partito Democratico. Un’assise un po’ silenziata dalla vicenda della ricerca del candidato alle elezioni comunali della primavera e dai travagli interni di Alternativa per Piacenza. Sono al momento due le candidature che si profilano per i dem piacentini (la scadenza per la presentazione è fissata al 2 di febbraio) per la successione di Silvio Bisotti (indisponibile a ricandidarsi): Carlo Berra e Paola Gazzolo. Due personalità di grande esperienza politico-amministrativa che dovrebbero confrontarsi nelle assemblee di circolo, calendarizzate in provincia fino al 17 di febbraio, quando si terrà l’assemblea provinciale conclusiva.

Intanto sul fronte delle elezioni comunali la candidatura di Massimo Castelli appare in ascesa. Significativo è l’endorsement acquisito anche dal Movimento 5 Stelle con la nota diffusa dalla capogruppo in Regione Silvia Piccinini. Il nome del sindaco di Cerignale, che in caso di candidatura a primo cittadino di Piacenza dovrebbe dimettersi, appare inoltre gradito anche a quei settori di Alternativa per Piacenza nelle settimane scorse più insofferenti. La situazione è in rapida evoluzione e la prospettiva di celebrare primarie di coalizione è legata a un solo fattore: se ci saranno o meno altre proposte di candidatura, magari in seno al Pd, o di estrazione civica.