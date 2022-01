Contagi e quarantene, Seta riorganizza il servizio “Alcune corse non garantite”

L’evoluzione dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 sta avendo conseguenze rilevanti sulle astensioni dal lavoro che si stanno verificando tra il personale di Seta: alle crescenti assenze legate ai contagi diretti, agli isolamenti precauzionali ed agli obblighi legati alle certificazioni verdi – fa sapere l’azienda – vanno infatti aggiunte le normali assenze per malattia, permessi e congedi di varia natura. Anche a Piacenza, come già avvenuto a Modena e Reggio Emilia, SETA ha quindi dovuto riorganizzare il servizio di trasporto pubblico erogato: “Sono state individuate linee e corse oggetto di possibili rimodulazioni, come misura preventiva di contenimento allo scopo di recuperare i turni di lavoro necessari all’erogazione complessiva del programma di esercizio”.

Da lunedì 24 gennaio le linee urbane 1-5-7-15-16-17-MB di Piacenza potrebbero subire alcune rimodulazioni. Avvisi informativi sono esposti alle principali fermate cittadine delle linee interessate. Le tabelle orarie aggiornate e l’elenco delle corse temporaneamente non garantite sono disponibili su https://www.setaweb.it/pc/news/3068. Per tutte le linee restano comunque garantite le corse negli orari di maggior afflusso, nonché tutti i potenziamenti attivati a beneficio dell’utenza scolastica e lavorativa. Il servizio sulle linee suburbane ed extraurbane resta integralmente confermato.

Ulteriori informazioni in tempo reale sull’effettiva erogazione del servizio sono disponibili consultando l’app SETA (disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOs), il servizio Quanto manca o tramite i canali informativi aziendali: numero telefonico 840 000 216; numero WhatsApp 334 2194058. SETA monitorerà costantemente la situazione e comunicherà puntualmente eventuali aggiornamenti che potranno rendersi necessari in relazione all’evolversi dell’emergenza sanitaria.