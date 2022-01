Contagi in calo (- 11,3%), ma sono 140 i sanitari in quarantena “Ancora ridotta l’attività chirurgica”

Continua la battuta d’arresto dei contagi nel piacentino: nell’ultima settimana (16 – 23 gennaio), sono stati registrati 5494 nuovi positivi con una diminuzione dell’11,3%. E’ quanto riporta l’ultimo report diffuso dall’Ausl Piacenza sull’andamento dell’epidemia sul territorio.

Una situazione che fa i conti con una pressione, che resta alta, sul sistema sanitario: sono 23 gli accessi al Pronto Soccorso e 217 i ricoverati positivi al covid. Sono invece 140 gli operatori sanitari al momento in quarantena: il settore che al momento è più in difficoltà continua ad essere la chirurgia. “Sono garantite le prestazioni di emergenza e oncologiche – ha detto il direttore sanitario Guido Pedrazzini -, il nostro auspicio è di riuscire a recuperare nella prossima settimana. E proprio per garantire l’attività è stato tenuto ‘pulito’ il presidio di Castelsangiovanni“.

1.934 POSITIVI SU 100MILA ABITANTI – Numeri dei contagi in calo rispetto alla scorsa settimana anche in Emilia Romagna (- 0,4%), di segno meno in Lombardia (- 14,1%) così come nel resto del Paese (- 4,2%). Il numero dei nuovi positivi è di 1.934 su 100mila abitanti a Piacenza, 2.879 in Emilia Romagna, 2.053 in Italia. In calo anche il numero dei tamponi eseguiti (25437), ma cala il numero dei positivi da 23,1% a 21,6%. Complessivamente, l’incidenza è salita nei bambini e ragazzi (0-18), pari a 3704 per 100mila abitanti, mentre cala in tutte le fasce d’età così come negli over 80, che passa da 830 casi a 818 per 100mila abitanti.

QUARANTENA – Di pari passo cala anche il numero delle persone complessivamente in quarantena o isolamento, che passano da 12378 a 10445. Sono positive 9058 persone, mentre i contatti stretti o rientri da zone a rischio sono 1387.

USCA – Si dimezza anche il carico sulle Usca, che passa da 2184 a 1468 richieste.

CRA – Continua invece la crescita dei casi positivi anche nelle Cra: sono 99 quelli registrati nell’ultima settimana, 75 tra gli ospiti e 24 tra gli operatori; si tratta però di pazienti in gran parte asintomatici.

OSPEDALE – Gli accessi al Pronto Soccorso hanno raggiunto una media di 23 al giorno, crescono invece i ricoveri, da 173 alla data del 16 gennaio ai 217 del 23 gennaio. Di questi, circa la metà sono pazienti di cui è stata riscontrata la positività in seguito al ricovero legato ad altre patologie, l’altra metà vede pazienti ricoverati proprio a causa del covid. Sono 7 i pazienti in terapia intensiva, i decessi salgono a 16 nell’arco di una settimana.