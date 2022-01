Contagi, Italia in “rosso scuro”. A Piacenza incidenza di 1009 casi ogni 100mila abitanti

Italia tutta in “rosso scuro”, tranne la Sardegna che resta in rosso come nei dati della scorsa settimana. Lo indica la mappa aggiornata del Centro europeo per il Controllo e la Prevenzione delle malattie (Ecdc) sulla situazione dell’epidemia Covid in Europa. Rispetto al 30 dicembre quindi passano dal rosso al rosso scuro (tonalità che determina il massimo rischio contagi secondo l’Ecdc) Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata, Molise e Puglia. La nostra regione resta nella condizione di massimo rischio, rosso scuro.

Il rosso scuro, che indica un’incidenza dei nuovi casi in forte aumento (oltre 500 casi al giorno ogni 100mila abitanti), copre per intero la Penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia, e anche gran parte dell’Italia (ad eccezione della Sardegna), dei Paesi scandinavi e baltici e dell’Europa centro-orientale. L’unica eccezione è la Romania, dove si trovano le uniche regioni arancioni e verdi in Europa.

Secondo il monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe, nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio in tutte le Regioni c’è stato un incremento percentuale dei nuovi casi di Covid-19: dal 66,8% della Liguria al 423,9% dell’Abruzzo. In 63 Province l’incidenza supera i 1.000 casi per 100.000 abitanti e tra queste c’è anche Piacenza con 1.009.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6SBfD pic.twitter.com/52OoeDmlyv

— ECDC (@ECDC_EU) January 6, 2022