Controlli Covid: 5 denunce per violazione della quarantena, altre 15 persone multate

Proseguono nel piacentino i controlli anti-Covid: secondo i dati forniti dalla Prefettura, nell’ultima settimana (dal 17 al 23 gennaio) sono state controllate dalle Forze di Polizia e delle Polizie locali e delle Unioni dei Comuni 4.982 persone e 785 attività o esercizi commerciali, con l’impiego di 901 unità impiegate in 445 servizi: dieci le persone sanzionate per violazione della normativa sul green pass, due per il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, insieme a tre titolari di attività. Sono state inoltre denunciate cinque persone per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione per le persone in quarantena perché risultate positive al virus ed è stata disposta nei confronti di un esercizio commerciale la chiusura provvisoria.

Operativo anche il gruppo di lavoro interistituzionale attivato in Prefettura per vigilare sul rispetto delle norme anti Covid all’interno delle aziende, che nel corso del 2021 ha effettuato 111 accessi alle aziende dei settori grande distribuzione, edilizia, metalmeccanica, ristorazione e logistica. Dal 1° Gennaio 2022 sono stati cinque gli accessi effettuati. Per il costante monitoraggio continua anche ad operare il gruppo di lavoro interforze coordinato dalla Prefettura e composto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni, nonché le Unioni di Polizia Locale.

“In questa delicatissima fase i controlli sono un tassello del sistema sicurezza – evidenzia la Prefettura -: è fondamentale che continuiamo tutti a seguire con responsabilità e senso civico le indicazioni della sanità e le prescrizioni dettate, per contenere la diffusione del Covid e favorire lo svolgimento delle attività economiche e sociali nel rispetto della salute propria e della collettività”.