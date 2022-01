Controlli notturni di polstrada e polizia locale lungo la via Emilia

Controlli congiunti di Polizia Locale e Polstrada, oltre 20 i veicoli sottoposti a controlli. Nella serata di venerdì 28 gennaio sono scesi in campo gli agenti della Polizia Locale di via Rogerio e i poliziotti della Stradale di via Castello, con un posto di controllo lungo via Emilia Pavese a Sant’Antonio: tratto di strada teatro nelle ultime settimane di numerosi incidenti stradali.

Le forze dell’ordine, dalle ore 20 alla mezzanotte, hanno passato al setaccio 24 veicoli e i rispettivi conducenti, effettuando controlli su ampio spettro: dalle polizze assicurative, alla revisione, patenti di guida, e sottoponendo i conducenti all’alcol test. Un dispositivo messo in atto con lo scopo di scoraggiare comportamenti scorretti alla guida. Nell’arco delle 4 ore di controlli di prevenzione lungo l’arteria stradale ad un automobilista è stata comminata una sanzione amministrativa per revisione scaduta. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.