Da Seregno il Fiorenzuola porta a casa un punto (0-0)

SEREGNO – FIORENZUOLA 0-0 (FINALE)

Punto guadagnato per il Fiorenzuola a Seregno, che nel finale rischia la sconfitta e deve ringraziare Battaiola per aver salvato la porta con un grande intervento. I rossoneri sono stati più incisivi nella ripresa, colpiscono un palo con Mastroianni ma non riescono a violare la porta avversaria. Alla fine le due squadre a parti punti in classifica si dividono la posta.

LA DIRETTA

Finale di partita, un punto per il Fiorenzuola.

Tre di recupero a Seregno.

Dentro Nelli e Bruschi, Fiorenzuola cerca il vantaggio. Dentro anche Currarino.

Partita che non si sblocca, ritmi ora più blandi.

Si riparte a Seregno.

Finito il primo tempo senza reti.

A metà tempo partita avara di emozioni e dal gioco frammentato.

Iniziato il match a Seregno.

Ha iniziato bene il nuovo anno il Fiorenzuola, che sabato (ore 14.30) scende in campo a Seregno per un altro scontro diretto – le due squadre sono appaiate a quota 23 punti in classifica – con in palio punti pesanti in chiave classifica. Il convincente successo contro la Pro Sesto nella prima gara del 2022 ha ridato entusiasmo ai rossoneri dopo la flessione vissuta nel finale dello scorso anno; la squadra sta bene e cercherà un altro risultato importante prima delle due complicate sfide che attendono i valdardesi contro Renate e Padova.