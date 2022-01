Covid, altri quattro decessi nel piacentino. In un giorno 1.054 nuovi contagi

Covid, sono 1.054 i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Piacenza (giovedì erano 1.029), con il totale sul territorio dall’inizio dell’epidemia che tocca quota 51.603. E si registrano purtroppo quattro nuovi decessi: si tratta di due uomini di 98 e 87 anni e due donne di 91 e 84 anni. Sei i pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato stabile).

20.654 invece i nuovi contagi in Emilia Romagna, a fronte di circa 79mila e 400 tamponi effettuati (26%). 29 i decessi. 145 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (sette in meno rispetto a ieri), 2.459 (-6 rispetto a ieri) quelli negli altri reparti Covid. Questi i dati contenuti nel bollettino regionale diffuso venerdì 21 gennaio e accertati alle ore 12.

I DATI REGIONALI – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 895.961 casi di positività, 20.654 in più rispetto a ieri, su un totale di 79.424 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 30.891 molecolari e 48.533 test antigenici rapidi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 26%

Per quanto riguarda il servizio di autotesting con un tampone rapido antigenico, alle 15 di oggi risultano effettuati 3.628 tamponi i cui esiti sono stati caricati correttamente on line sul Fascicolo sanitario elettronico. Di questi, 2.419 test, pari a circa il 67% riguardano cittadini che, avendo determinato la propria positività al virus SARS-CoV-2, riceveranno formalmente entro 24 ore la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni di isolamento queste persone potranno ripetere l’autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sul Fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. 1.209 sono invece tamponi con esito negativo.

Ricoveri – I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 145 ( -7 rispetto a ieri, pari a – 4,6%) l’età media è di 62 anni. Sul totale, 87 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61,5 anni), il 60 %; 85 sono vaccinati con ciclo completo (età media 62,8 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna sono quasi 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.459 ( -6 rispetto a ieri, -0,2%), età media 69,9 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 6 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 18 a Parma (-1); 16 a Reggio Emilia (-1); 23 a Modena (+2); 36 a Bologna (+3); 9 a Imola (-2); 12 a Ferrara (-2); 6 a Ravenna (- 4); 3 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (+1); 12 a Rimini (-3).

Contagi – L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 35,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 3.740 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 180.834); a seguire Modena (3.568 su 142.231), Reggio Emilia (2.566 su 98.381), Parma (1.967 su 71.464). Seguono Rimini (1.927 su 91.826), Ravenna (1.885 su 81.362), Cesena (1.359 su 51.371), Piacenza (1.054 su 51.603), Ferrara (1.005 su 56.861), Forlì (960 su 42.067). Infine il Circondario Imolese (623 su un totale dall’inizio dell’epidemia di 27.891). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 348.147 (-277). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 345.543 ( – 264), il 99,2% del totale dei casi attivi.

Guariti e deceduti – Le persone complessivamente guarite sono 20.902 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 533.095.

Purtroppo, si registrano 29 decessi:

– 4 in provincia di Piacenza (due uomini di 98 e 87 anni e due donne di 91 e 84 anni)

– 1 in provincia di Parma (un uomo di 90 anni)

– 3 in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 89 e 63 anni, una donna di 89 anni)

– 2 in provincia di Modena (un uomo di 91 anni, una donna di 86 anni)

– 6 in provincia di Bologna (quattro uomini di 89, 77, 72 e 69 anni, due donne di 83 anni e di 59 anni, per quest’ultima il decesso è stato registrato dall’Asl di Imola)

– 1 nel circondario Imolese (un uomo di 86 anni)

– 3 in provincia di Ferrara (un uomo di 80 anni, due donne di 89 e 84 anni)

– 5 in provincia di Ravenna (due uomini di 79 e 53 anni e tre donne di 97, 85,76 anni)

– 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 86 anni)

– 3 in provincia di Rimini (un uomo di 94 anni, due donne di 87 e 31 anni, quest’ultima affetta da gravi e pregresse patologie)

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.719.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi sono stati eliminati 16 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. /PF

Vaccinazioni – Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 9.314.773 dosi; sul totale sono 3.672.400 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,4%. Le terze dosi fatte sono 2.055.814. Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute. regione.emilia-romagna.it/ vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https:// vaccinocovid.regione.emilia- romagna.it/.