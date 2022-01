Covid, in una settimana 2291 nuovi positivi. In isolamento 5mila persone, 2753 interventi delle Usca

Come era prevedibile, continua l’impennata di contagi. Nell’ultima settimana, dal 27 dicembre al 2 gennaio, sono stati registrati 2291 nuovi positivi con una crescita del 177,7% rispetto all’ultima rilevazione.

E’ quanto riporta l’ultimo report settimanale diffuso dall’Ausl Piacenza sull’andamento dell’epidemia sul territorio.

“Abbiamo ampiamente superato il picco registrato lo scorso anno – ha detto il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino -, grazie ai vaccini questa situazione, che è critica, non si riflette sul numero dei ricoveri in ospedale, che è in leggero aumento. In terapia intensiva al momento è ricoverata solo una persona, mentre è triplicata l’attività delle Usca”.

806 POSITIVI SU 100MILA ABITANTI – Numeri dei contagi in crescita anche in Emilia Romagna (+ 161,2%), in Lombardia (+ 169,4%) e nel resto del Paese (+ 163,7%). Il numero dei nuovi positivi è di 806 su 100mila abitanti a Piacenza, 1116 in Emilia Romagna, 1149in Italia.

In crescita nel piacentino la percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi eseguiti (18990), che passa da 5,3% a 12,1%. Complessivamente, l’incidenza è salita su tutte le classi d’età, così come nella fascia 0-17 (da 380 a 809 ogni 100mila abitanti), nonostante la chiusura delle scuole, con un netto balzo in avanti nei piacentini di età compresa tra i 18-40 anni (1544). Quintuplicati i contagi anche nella fascia degli over 80 (da 45 a 203 ogni 100mila abitanti).

QUARANTENA – Quasi triplicati i numeri delle persone complessivamente in quarantena o isolamento, che passano da 1815 a 4855. Sono positive 3213 persone, mentre i contatti stretti o rientri da zone a rischio sono 1642.

USCA – Di pari passo, è quasi triplicata anche l’attività delle Usca: il numero di richieste passa da 1029 a 2753.

SCUOLE – Nonostante le scuole chiuse, anche nella popolazione scolastica i dati sono in crescita rispetto alla scorsa settimana con 112 positivi in più, che hanno coinvolto 50 classi (in prevalenza primarie con 16 classi), 25 delle quali con contagi interni. Le classi in quarantena attiva alla data del 2 gennaio sono 2.

CRA – Solo 3 positivi, in 3 strutture diverse. Si tratta di due operatori e di un degente, sono tutti asintomatici dice il direttore generale Baldino.

OSPEDALE – Impennata anche degli accessi al Pronto Soccorso, che salgono da una media di 8 a una di 20 al giorno. Attualmente i ricoveri in ospedale sono 63 (la scorsa settimana erano 50), due di questi sono bimbi nati da mamme positive. In terapia intensiva al momento sono ricoverati due pazienti, uno piacentino e uno di Reggio Emilia. Entrambi non sono vaccinati. Anche sul fronte dei decessi nell’ultima settimana è stato registrato solo un caso riferito al covid. “Si tratta di una persona di 72 anni, non vaccinata” ha detto Baldino.