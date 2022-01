Covid, un positivo nel gruppo squadra del Piacenza

“Piacenza Calcio 1919 rende noto che è stato riscontrato un caso di positività all’interno del gruppo squadra”.

Lo comunica la società biancorossa in una nota, in cui si legge che “il tesserato risultato positivo è stato prontamente posto in isolamento. La società ha attivato le procedure previste dal protocollo federale e l’intero gruppo squadra si sottoporrà a test di controllo nelle prossime ore”.