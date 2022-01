Dà in escandescenze in un condominio, intervengono carabinieri e polizia

Movimentato episodio in zona Farnesiana, nella tarda mattinata del 29 gennaio.

Un uomo, in evidente stato alterato, ha prima cercato la lite in un bar della zona, per poi dare in escandescenze in un condominio, dove ha causato anche alcuni danni alle porte.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, è arrivata una pattuglia dei carabinieri, ma l’uomo si è agitato ancora di più, per poi cercare di aggredire sia i militari sia i poliziotti delle Volanti, arrivati in aiuto.

Alla fine, l’uomo è stato fermato e condotto al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.