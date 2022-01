Un uomo ha dato in escandescenze nella sede Ausl di piazzale Milano a Piacenza nella mattina di lunedì 31 gennaio. L’agitazione dell’uomo, che pare avesse chiesto di fare il vaccino (tuttavia non viene somministrato a piazzale Milano), ha indotto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto tre volanti della polizia, insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa e all’auto medica del 118. L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per le valutazioni del caso.

