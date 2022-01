Demografia e futuro dell’istruzione, il 31 gennaio nuovo appuntamento del Rotary Piacenza

Lunedì 31 Gennaio si svolgerà su Zoom e in diretta streaming su Facebook la terza serata del ciclo di incontri “Servire la comunità ideando il futuro”, organizzata dal Rotary Piacenza in risposta alla sospensione delle conviviali in presenza. Un ciclo di videoconferenze volte non solo all’approfondimento dei temi, quanto a trovare possibili soluzioni alle problematiche discusse, di cui farsi promotori come Rotary Piacenza. Il primo incontro è stato dedicato alla comunicazione ai tempi dei social e la serata del 24 gennaio si è concentrata sulla Piacenza multietnica e multireligiosa. Il terzo appuntamento si intitolerà “La demografia di Piacenza 2022-2052: Quale istruzione e quale formazione?”.

Alla serata del 31 gennaio interverranno Maria Teresa Andena, Preside dell’Istituto alberghiero Marcora di Piacenza, Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro e Formazione della Regione Emilia Romagna, Mauro Monti, consigliere comunale ed ex Preside dell’ISII Marconi di Piacenza, e Jonathan Papamarenghi, Assessore alla cultura del Comune di Piacenza. Le videoconferenze, aperte a tutti, si svolgeranno dalle ore 21 alle 22.30 su piattaforma Zoom per i soci dei club rotariani e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Rotary Piacenza.