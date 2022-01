Derby con Modena per la Gas Sales Bluenergy “Momento non facile, dobbiamo lottare”

Va a caccia di riscatto la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: dopo il ko contro Milano nel giorno dell’Epifania i biancorossi tornano in campo domenica 9 gennaio al Palabanca per il derby contro Leo Shoes PerkinElmer Modena (ore 18, diretta Rai Sport).

Si tratta dell’ottavo derby tra i due Club nella storia, con il trend dei precedenti scontri diretti che vede in vantaggio i gialli con 5 successi e 2 sconfitte. In classifica i piacentini al momento sono sesti con 21 punti all’attivo dopo la sconfitta di giovedì a Milano per 3-1, mentre i modenesi, che hanno espugnato Vibo in quattro set, sono secondi in e vantano 31 punti come Civitanova (terza per il numero inferiore di vittorie, ma con una gara in meno giocata) e Trento (al quarto posto). Un ex per parte al centro: Holt murava a Modena, Stankovic faceva altrettanto a Piacenza.

“Modena è sicuramente candidata a vincere lo scudetto, hanno dei top players e sarà una partita tosta, dove servirà un approccio importante – le parole di coach Lorenzo Bernardi -. All’andata abbiamo vinto contro di loro, ma quello che abbiamo fatto fino a ieri fa parte della storia. Siamo consapevoli di essere in un momento non facilissimo, però dobbiamo lottare, perché solamente chi lotta riesce a raggiungere risultati importanti. Spesso e volentieri non vincono i nomi che ci sono scritti sulle maglie, ma quello che c’è dentro la maglia. Cercheremo di mettere molto cuore in quello che andremo a fare domenica”.

PRECEDENTI: 7 (2 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 5 successi Leo Shoes PerkinElmer Modena)

EX: Maxwell Philip Holt a Modena dal 2016/17 al 2019/20; Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 4 muri vincenti ai 100, Edoardo Caneschi – 5 attacchi vincenti ai 500, Adis Lagumdzija – 9 attacchi vincenti ai 500 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nimir Abdel-Aziz – 30 punti ai 2000 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

In carriera: Maxwell Philip Holt – 4 ace ai 300 (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Nimir Abdel-Aziz – 3 punti ai 2300 (Leo Shoes PerkinElmer Modena).

Classifica SuperLega Credem Banca: Sir Safety Conad Perugia 41, Leo Shoes PerkinElmer Modena 31, Cucine Lube Civitanova 31, Itas Trentino 31, Vero Volley Monza 22, Gas Sales Bluenergy Piacenza 21, Allianz Milano 20, Kioene Padova 17, Top Volley Cisterna 14, Verona Volley 13, Gioiella Prisma Taranto 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Consar RCM Ravenna 2.

1 Incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Allianz Milano, Gioiella Prisma Taranto.

1 Incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Vero Volley Monza.

2 Incontri in meno: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, Consar RCM Ravenna.